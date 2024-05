Rally - la stagione riparte con la tappa del Portogallo e il duello Neuville-Evans

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Torna in scena il Mondiale2024 e lo fa con ladel, quinto appuntamento del Mondiale WRC. Stiamo entrando sempre più nel vivo del campionato e, mai come quest’anno, ogni scenario è percorribile. Ci attende un intenso weekend in terra lusitana, una di quelle tappe che regala sempre emozioni, colpi di scena ed errori assortiti. Dopo quattro appuntamenti la classifica generale vede al comando Thierrycon 86 punti e 6 lunghezze di vantaggio su Elfyn, mentre è terzo con 59 punti Adrien Fourmaux. Quarto Ott Tanak con 53 davanti a Sebastien Ogier, quinto con 45 a braccetto con Takamoto Katsuta, quindi settimo Kalle Rovanpera con 31. Cosa dovremo attenderci dal fine settimana in terra lusitana? Il programma deldel...