Morto Andrea Spinelli | il “Forrest Gump” che camminava contro il cancro | “Un caso clinico unico al mondo”

(Di giovedì 30 marzo 2023) È, il viandante pordenonese che da dieci anni lottavaun tumore al pancreas: si è spento stamani all’Hospice del Cro di Aviano (Pordenone). Aveva 50 anni e negli ultimi anni aveva raccontato la sua battaglia in una serie di libri di successo (Se cammino, vivo; Il caminante; Camminatore, pellegrino e viandante), in cui narrava di come il movimento quotidiano – che lo ha portato ad attraversare, a piedi, l’Italia e molte nazioni europee – lo avesse aiutato a tenere a bada la sua patologia, per la quale i medici gli avevano dato la prospettiva di vita di poche settimane. Una battaglia per la quale era stato ribattezzato non ail “il“. Il tumore che gli era stato diagnosticato ...

