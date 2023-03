Marco Rossetti, la carriera: cosa ha fatto tra film e tv (Di giovedì 30 marzo 2023) Marco Rossetti ha ormai all’attivo un considerevole numero di interpretazioni in film e serie tv di successo. La sua carriera lo ha portato a recitare nel ruolo di Damiano Cesconi nel cast della seguitissima fiction di Rai Uno Doc – Nelle tue mani e oggi è nel cast di Un passo dal cielo 7. La carriera di Marco Rossetti comincia però diversi anni prima: nato a Roma nel 1985, dopo essersi diplomato presso il Centro sperimentale di cinemtarografica, inizia le sue prime esperienze partecipando ad alcuni episodi di serie tv come Squadra mobile, Distretto di Polizia e R.I.S. – Delitti imperfetti (nel ruolo del tenente Bartolomeo Dossena). Nel frattempo continua la sua attività in campo teatrale. Il 2010 è stato per Rossetti un anno fondamentale: debutta ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 30 marzo 2023)ha ormai all’attivo un considerevole numero di interpretazioni ine serie tv di successo. La sualo ha portato a recitare nel ruolo di Damiano Cesconi nel cast della seguitissima fiction di Rai Uno Doc – Nelle tue mani e oggi è nel cast di Un passo dal cielo 7. Ladicomincia però diversi anni prima: nato a Roma nel 1985, dopo essersi diplomato presso il Centro sperimentale di cinemtarografica, inizia le sue prime esperienze partecipando ad alcuni episodi di serie tv come Squadra mobile, Distretto di Polizia e R.I.S. – Delitti imperfetti (nel ruolo del tenente Bartolomeo Dossena). Nel frattempo continua la sua attività in campo teatrale. Il 2010 è stato perun anno fondamentale: debutta ...

