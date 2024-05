AstraZeneca ritira il suo vaccino | perché?

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 9 maggio 2024) La casa farmaceutica anglo-svedeseha annunciato di aver avviato il ritiro a livello mondiale del suoanti Covid a vettore adenovirale Vaxzevria. L’aziendagiustifica la sua decisione parlando di una “eccedenza di vaccini aggiornati disponibili”. Per comprendere meglio le ragioni di questo ritiro e i potenziali rischi del, Fanpage.it ha intervistato il professor Giovanni Maga, Direttore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): “Ricordiamo innanzitutto che questoè stato un presidio importantissimo per fronteggiare la prima fase della pandemia. Tutti invocavano come la manna dal cielo la possibilità di avere una protezione immunitaria contro il virus che stava falcidiando le vite di migliaia di ...