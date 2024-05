Incendio di rifiuti a Lago Patria | cosa resta? Nuovi abbandoni

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dell’diavvenuto ail primo maggio, dopo la pulizia e i servizi giornalistici sacrosanti,nodidove è avvenuto l’lo scorso primo maggio. Tutti ricordano l’immensa colonna di fumo nero che ha appestato l’aria fin sopra Varcaturo. Ad andare a fuoco l’enorme cumulo diabbandonati illecitamente nel corso del tempo e che mani sapienti – in occasione della festa del lavoro – si sono date da fare ed hanno dato alle fiamme. Estinte le fiamme dai Vigili del Fuoco, il giorno successivo sono partite le operazioni di pulizia imponenti per portare via ...

Il lago di Castel Gandolfo dà l’addio ai ‘piloni’ delle olimpiadi del ’60, simbolo del calo delle acque - Il lago di Castel Gandolfo dà l’addio ai ‘piloni’ delle olimpiadi del ’60, simbolo del calo delle acque - Complici i cambiamenti climatici. Una eccessiva edificazione dell’area dei Castelli Romani. E complici, infine, anche i molti prelievi diretti effettuati nel bacino stesso da Acea e dal Vaticano, ...

Cava Fornace, la Regione dice stop. La messa in sicurezza in 10 giorni - Cava Fornace, la Regione dice stop. La messa in sicurezza in 10 giorni - Diffida ai gestori della discarica dopo il crollo. Attese le analisi di Arpat ma l’inquinamento sembra evitato ...

