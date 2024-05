In treno da Milano alla Svizzera | viaggi per due pagando un solo biglietto

(Di giovedì 9 maggio 2024) Daalle principali città svizzere inla metà. O meglio,ano in due al prezzo di un. E’ la Promo 2x1 Spring EC che, dal 21 maggio al 7 giugno, permette di raggiungere in Eurocity dstazione Centrale diBellinzona, Basilea, Berna, Losanna, Lugano, Montreux, Zurigo e Ginevra e tante altre località elveticheando in due al prezzo di uno. L’offerta primaverile è acquistabile fino al al 26 maggio, almeno tre giorni prima della partenza, sul sito, sulla app e tramite il call center di Trenitalia, oltre che nelle agenzie dio. La promozione è promossa da Trenitalia eTurismo Italia, ente che ha Michelle Hunziker come ambasciatrice.

