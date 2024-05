Ascoli-Pisa venerdì 10 maggio 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di giovedì 9 maggio 2024) Uscito dal Barbera di Palermo con un pareggio in extremis che lo tiene in vita, l’di Carrera affronta in casa ilsapendo di non avere il destino nelle proprie mani. Potrebbe infatti non bastare la vittoria ai marchigiani contro un avversario che dopo il 2 a 2 contro il Sudtirol ha perso ogni possibilità di agguantare i playoff: in caso di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Bari, gli scenari dell'ultima giornata di B: play - out o retrocessione diretta in Serie C - ... i biancorossi scenderanno in campo in casa venerdì 10 maggio ... Ternana e Ascoli (o solo una delle due). Per evitare la ...ottenere lo stesso risultato dell'Ascoli impegnato in casa contro il Pisa, in ...

Serie B tra verdetti definiti e sfide ad alta tensione nell'ultimo turno - ... che sarà disputato venerdì sera alle 20.30. Il principale ... Cosenza, Cittadella, Pisa, Reggiana e Modena. In fondo lo Spezia (41 ... Liguri invece in vantaggio negli scontri diretti con Bari e Ascoli (...