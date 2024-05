(Di giovedì 9 maggio 2024) Siamo a Imbersago, in provincia di Lecco, terra benedetta dal Signore dove eventi prodigiosi accadono uno dopo l’altro. Tutto inizia quando la Vergine appare a tre uomini e lascia un segno inequivocabile, poi unaè prescelta per portare un messaggio straordinario, ma è solo l’inizio. La Vergine appare atestimoni che le ... L'articolo proviene da La Luce di

Qualcosa di incredibile è accaduto a questa donna proprio grazie alla potenza della preghiera. Ognuno di noi può sostenere l’altro attraverso la preghiera. La storia che stiamo per raccontarvi ne è un esempio. Una vicenda che ci aiuta a capire ...

Le “brevi“, nei giornali, sono quelle notizie che si risolvono in poche battute, confinate ai lati degli articoli più lunghi o a fondo pagina. Un giorno di qualche anno fa l’attenzione di una trentenne parigina che aveva studiato legge e cominciato ...

Il regno del pianeta delle scimmie ha una scena post-credits Ecco la risposta (leggermente) spoilerosa - Il regno del pianeta delle scimmie ha una scena post-credits Ecco la risposta (leggermente) spoilerosa - L’unico film sulle scimmie a presentare una scena post-credits è stato L’alba del pianeta delle scimmie, in una sequenza che mostrava la diffusione dell’influenza dei Simian. L’alba del pianeta delle ...

Incidente sulla A18: grave una donna, ferito anche il compagno - Incidente sulla A18: grave una donna, ferito anche il compagno - Tre le auto coinvolte. Per la donna, di 53 anni, giunta in codice rosso, la prognosi è riservata. Insieme con lei in una delle tre auto coinvolte nel sinistro viaggiava il compagno 52enne, anch’egli ...

Preghiera a Maria, 9 maggio. Storia meravigliosa che coinvolge una giovane donna e tantissimi altri - Preghiera a Maria, 9 maggio. Storia meravigliosa che coinvolge una giovane donna e tantissimi altri - Tutto inizia quando la Vergine appare a tre uomini e lascia un segno inequivocabile, poi una giovane donna è prescelta per portare un messaggio straordinario, ma è solo l’inizio.