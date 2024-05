Joselu | Lisan al Gaib

(Di giovedì 9 maggio 2024) La scorsa estate il Real Madrid voleva comprare Mbappe, e invece ha comprato. E cosi Mbappé è uscito dalle semifinali di Champions League con l’espressione basita e le mani sui fianchi, econ la faccia sul prato, gli occhi rotti dalle lacrime, dopo aver segnato una doppietta decisiva per portare la Casablanca alla finale. Mentre il talento di Mbappe è stato accartocciato dalla disciplina della difesa del Borussia Dortmund,ha segnato due gol in una decina di minuti giocati. Mbappé ci ha provato in tutti i modi, da lontano o da vicino, tirando di potenza o precisione, per chiudere azioni solitarie o collettive. Cercando di dare fondo al proprio incredibile repertorio tecnico. Il gol è sembrata una faccenda intricata, un mistero sigillato nelle notti di Champions. Aè invece bastato ronzare ...

