Fiorello fa ironia sul caso Bortone davanti all’ad Rai | “Punita e legata - le tirano freccette contro”

Nel giorno dell’Anniversario della Liberazione, Fiorello non si è trattenuto a Viva Rai2! con un messaggio speciale . Il monologo dello showman è a favore della libertà in ogni sua parte. Perché la libertà non è solo un diritto, e festeggiarla è un ...

Personaggi tv. Caso Mentana – Gruber , l’intervento di Fiorello non si fa attendere – Ultima settimana di ‘Viva Rai2!’, il programma di successo condotto da Rosario Fiorello . E nella terzultima puntata lo showman non si è certo lasciato scappare ...

Fiorello scherza con l'ad Rai: "Bortone legata in viale Mazzini, si possono tirare freccette" - fiorello scherza con l'ad Rai: "Bortone legata in viale Mazzini, si possono tirare freccette" - Penultima puntata del mattin-show, non manca la satira politica: "Cortellesi è pronta per iniziare il suo nuovo film, 'C’è ancora Meloni'" ...

VivaRai2, Fiorello scherza con Sergio sulla Bortone - VivaRai2, fiorello scherza con Sergio sulla Bortone - Sta per volgere al termine la seconda edizione di Viva Rai 2. È andata in onda oggi, 9 maggio, la penultima puntata di questa stagione.

Serena Bortone, Rai apre un provvedimento disciplinare dopo il caso Scurati: cosa rischia - Serena Bortone, Rai apre un provvedimento disciplinare dopo il caso Scurati: cosa rischia - L'AD Rai, Roberto Sergio, ha annunciato di aver avviato un procedimento disciplinare contro la giornalista Serena Bortone ...