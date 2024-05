Conflitto globale - ora la Russia minaccia il Giappone Tokyo si fermi o saremo costretti a reagire Estremo Oriente in fiamme

(Di giovedì 9 maggio 2024) E’ un vero e proprio bollettino di guerra, o almeno qualcosa che gli somiglia molto, il susseguirsi di notizie che arrivano in questo giorni dall’. Abituati a valutare con molta attenzione le vicende che accadono più vicino a noi, forse ci siamo dimenticati che le minacce di ungiungono anche da Terre più lontane. Geograficamente, almeno, perché ormai nel mondo globalizzato tutto è collegato. A conferma, ci sono le tensioni – ed è almeno parzialmente una novità – fra lae il. Dovute soprattutto al rafforzamento dell’alleanza fra il Paese nipponico e gli Usa avvenuto negli ultimi tre anni. Questa completa sintonia fra il Premierse Fumio Kishida e il Presidente Usa Joe Biden si è materializzata in una ...

Articolo pubblicato il 18 Aprile 2024 18:02Durante una visita di Stato in Bulgaria , il Presidente italiano Sergio Mattarella ha sottolineato il rischio tangibile di un allargamento del conflitto in Medio Oriente. Durante il colloquio con il ...

Ami Ayalon ha una soluzione per porre fine al conflitto in Medio oriente. L'ex capo di Stato maggiore della Marina e poi direttore dello Shin ...

Così il presidente Usa in un'intervista esclusiva alla CNN nella quale ammette: "Civili sono stati uccisi a Gaza dalle bombe fornite dagli Usa ad Israele"

L'esercito israeliano ha preso il controllo a Gaza del valico di Rafah con l'Egitto con un'operazione fulminea, isolando di fatto la Striscia dove, oltre Rafah, sono chiusi anche il valico di Erez (al ...