Dopo 25 anni ritorna nei negozi il Nokia 3210

Nokia 3210 ritorna dopo 25 anni - nokia 3210 ritorna dopo 25 anni - HDM Global lancia ufficialmente nokia 3210 4G versione 2024, che riprende le linee dell'omonimo telefonino uscito nel 1999 e diventato uno dei bestseller del periodo. All'interno della scocca compatta ...

