Capello | 'Su Allegri si scaricano tutte le colpe - ma la Juventus non è forte'

Fabio Capello , ex allenatore e opinionista, ha parlato del futuro di Allegri alla Juve a La Gazzetta dello Sport Il weekend ha acceso ancora di più il dibattito su Massimiliano Allegri dopo le polemiche di Juve -Genoa. Sulla situazione del mister ...

Fabio Capello dice la sua in vista della doppia sfida tra Lazio e Juventus , prima sabato in campionato a Roma e poi martedì di settimana...

Capello: "Allegri Scaricano su di lui le colpe di una squadra non forte" - capello: "allegri Scaricano su di lui le colpe di una squadra non forte" - Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Fabio capello, ex allenatore, tra le altre, di Juventus e Milan, parla anche del tecnico bianconero, Massimiliano allegri, il cui futuro a ...

Interviste: vai alla sezione - Interviste: vai alla sezione - L'ex tecnico rossonero: "Dal 2000 solo Mourinho è arrivato dall'estero e ha vinto, qualcosa vorrà dire. Ma l'usato sicuro ci piace poco" ...

Capello vota Allegri: «Juve non forte e danno tutte le colpe a lui. Ma ricordate che…» - capello vota allegri: «Juve non forte e danno tutte le colpe a lui. Ma ricordate che…» - Alla Gazzetta dello Sport, così Fabio capello ha parlato di alcuni allenatori italiani, tra cui lo juventino Massimiliano allegri. LE PAROLE – «Si dice che Conte abbia aspettative alte sul mercato, ma ...