L’autobus non si ferma e lui lo prende a sassate | denunciato 70enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un grave episodio di violenza quello verificatosi verificato a Latina all’inizio dell’anno, precisamente il 2 gennaio, quando un uomo di 70 anni ha reagito in maniera inconsulta lanciando sassi contro un autobus comunale. “L’ho fatto perché non si erato”»”, ha dichiarato l’uomo per spiegare il suo gesto. Una Reazione Pericolosa Il settantenne, che ha un passato nelle forze dell’ordine e soffre di disturbi psichici, è stato descritto come «socialmente pericoloso» durante le procedure legali. Questo ha portato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giulia Paolini, a emettere una misura di sicurezza contro di lui, rispondendo alla richiesta della Procura. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti, nonostante l’impatto violento dei sassi contro. Intervento Legale e Sanitario Recentemente, ...