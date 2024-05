La ministra Roccella contestata agli Stati Generali della Natalità | va via senza fare il suo intervento

Contestazioni agli Stati generali della natalità quando la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ha preso la parola e in platea sono Stati alzati dei cartelli che formavano la scritta: “ decido io”. Dal palco è partito l’invito ai contestatori ...

Roma , 9 maggio 2024 - La ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella , è stata contestata a Roma , tanto da non riuscire a pronunciare il suo intervento. Quando la ministra ha iniziato a pronunciare il suo intervento agli ...

