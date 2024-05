Premio Bancarella - ecco la sestina finalista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Firenze, 9 maggio 2024 - Sono sei i titoli che si contenderanno il prestigioso San Giovanni di Dio, scultura di Umberto Piombino che raffigura il protettore dei librai: ‘Il cognome delle donne’ di Aurora Tamigio edito da Feltrinelli; ‘La casa delle Sirene’ di Valeria Galante edito da Mondadori; ‘L’Iliade cantata dalle Dee’ di Marilù Oliva edito da Solferino; ‘L’inventario delle nuvole’ di Franco Faggiani edito da Fazi Editore; ‘Selvaggio Ovest’ di Daniele Pasquini edito da NNE; Tangerinn di Emanuela Anechoum di Edizioni E/O. Notizia nella notizia, gli autori finalisti in realtà non sono sei ma sette, infatti dietro lo pseudonimo di Valeria Galante si celano gli scrittori Diana e Diego Lama rivelatisi per l’occasione. La prima tappa che dà il via al2024, si è animata nella sede di Vittoria Assicurazioni S.p.A. a Milano, alla presenza degli organizzatori ...