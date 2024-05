Pensione anticipata - Quota 41 si f - ma con alcune modifiche Le valutazioni del Governo

(Di giovedì 9 maggio 2024) In Italia, la riforma delle pensioni è nuovamente al centro del dibattito politico, con ilche esplora opzioni per modificare la legge Fornero. Tra le proposte considerate spicca41, un piano che permetterebbe il pensionamento anticipato dopo 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età. È stata proposta dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Dettagli sulle proposte di riforma pensionistica Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, ha recentemente delineato gli orientamenti futuri delin vista della prossima Legge di Bilancio. Attualmente, la103 richiede 41 anni di contributi e un’età minima di 62 anni per accedere alla. Ilmira a eliminare il requisito anagrafico, mantenendo un calcolo dellabasato ...

La premier Meloni: «Ci stiamo lavorando, è un dossier molto complesso». In Borsa il capitale ordinario vale solo 3,2 miliardi, meno della quota in Tim Brasil

Boom di utili per Toyota, toccati quasi 32 miliardi di euro. Vendite a 11,1 milioni (+5%) - Boom di utili per Toyota, toccati quasi 32 miliardi di euro. Vendite a 11,1 milioni (+5%) - Utili e fatturato record per Toyota nell'anno fiscale 2023, in scia alla ripresa del mercato auto dopo il periodo di stallo registrato durante la pandemia da Covid, mentre ...

Patriottismo e sostituzione delle importazioni: i nuovi progetti di “maggio” di Putin - Patriottismo e sostituzione delle importazioni: i nuovi progetti di “maggio” di Putin - Martedì 7 maggio Vladimir Putin ha assunto la carica di capo dello Stato per la quinta volta. Lo stesso giorno ha firmato il decreto “Sugli obiettivi di sviluppo nazionale della Federazione Russa per ...

