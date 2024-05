Castellone | Questo governo continua ad andare avanti piantando bandierine elettorali

(Di giovedì 9 maggio 2024): “ade non occupandosi di problemi reali diPaese” “Mentre ieri la Presidente Meloni teneva una conferenza sul premierato fuori dal Parlamento, lo stesso Parlamento in Senato discuteva della riforma del premierato alla presenza di pochissimi parlamentari di maggioranza – afferma la Vice Presidente del Senato Mariolinaad Agorà Rai 3 -.ade non occupandosi dei problemi reali di ...

di Tito Borsa Secondo 25 aprile dell’era meloniana. Sono in tanti a paragonare questo governo , l’esecutivo più a destra della storia repubblicana, al regime fascista. Per fortuna non è così: il Fascismo è una cosa terribile e seria, mentre il ...

“Cosa ho imparato ? Ho imparato che non bisogna rispondere al telefono mentre ti fai la barba la mattina [ride ndr]; se vuoi vivere tranquillo in questo momento e in questo Paese non devi criticare il governo “. Lo ha detto lo scrittore Antonio ...

Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Ha scelto il Nove per dire la sua. Ha accettato l’invito di Fabio Fazio per ribadire di essere stato vittima della censura della Rai. Anzi, della “ lotta nel fango” , quella in cui Antonio Scurati afferma di essere ...

Il governo vuole estendere la durata dei crediti del Superbonus - Il governo vuole estendere la durata dei crediti del Superbonus - Per mitigare gli effetti sui conti pubblici della costosissima misura, proporrà un emendamento per permettere allo Stato di pagare i rimborsi in 10 anni anziché in 4 o 5 ...

Aziende agricole in crisi: «Il governo deve aiutarci» - Aziende agricole in crisi: «Il governo deve aiutarci» - Periodi assolutamente non facili quelli che, in questi ultimi anni, sta attraversando tutto il comparto agricolo, soprattutto in una provincia di Imperia in cui le coltivazioni sono vittima di ...

Elezioni europee, l'intervista a Giorgio Mulè (Fi) e Gaetano Pedullà (M5s). VIDEO - Elezioni europee, l'intervista a Giorgio Mulè (Fi) e Gaetano Pedullà (M5s). VIDEO - Quando ci siamo presentati alle elezioni abbiamo detto: ‘Bene, se ci votate sappiate che noi faremo questo, questo e quest’altro. Una delle primissime cose era la riforma in senso presidenziale, cioè ...