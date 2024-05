Arresto Toti - nella maxi inchiesta finisce anche il commissario straordinario del porto Paolo Piacenza

Il Gip ha fissato per venerdì l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Toti , il presidente della Regione Liguria da ieri, 7 maggio, agli arresti domiciliari per corruzione. E mentre il numero di indagati aumenta, in mattinata la Guardia di finanza ...

Corruzione in Liguria, non è finita: l'ombra di nuove mazzette - Nel mirino l'assegnazione della gestione della discarica di Savona. Faro anche sulla nuova Diga di Genova ...

Arresto Giovanni Toti, Paolo Liguori: "Non era necessario" - A "Prima di Domani" il direttore editoriale di Tgcom24: "I presidenti di regione non hanno nemmeno uno straccio di guarentigia" ...

Arresto Toti, ecco cosa succederà alle opere di cui è commissario - Si tratta dello Scolmatore del Bisagno di cui il presidente è a capo in quanto commissario straordinario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico, la scuola politecnica di Erzelli e il ...