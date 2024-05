Allegri difeso dagli ultras Juve perché ha messo la faccia su anni bui - con una società fredda Corsport

Allegri a centrocampo giocherà con Alcaraz e Cambiaso. Weah per cercare di fermare Kvara . Sono le previsioni del Corriere dello Sport per Napoli-Juventus in programma domani sera alle 20.45. La Juve recupera Chiesa e Danilo ma l’emergenza per ...

Il destino di Allegri dipende dal Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport. Non tanto per la sfida di campionato Napoli-Juve in programma il 3 marzo ma per la corsa Mondiale per club. Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Ivan ...