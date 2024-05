Putin avverte | Non permetteremo a nessuno di minacciarci Ma faremo di tutto per evitare un conflitto globale

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Nondi“. Dalla Piazza Rossa a Mosca in occasione della parata militare per il Giorno della Vittoria il presidente Vladimirlancia il suo monito ribadendo che le “forze strategiche” russe “sono sempre pronte al combattimento“. Rilanciando la minaccia nucleareperò sottolinea che la Russia farà “tutti gli sforzi possibili per prevenire uno scontro”. Riferendosi agli Usa e alla Nato, il leader russo ha affermato anche che il suo Paese respinge “le pretese di eccezionalità di qualsiasi Stato o alleanza”. “Sappiamo – ha aggiunto, citato dall’agenzia Interfax – a cosa conducono tali ambizioni irragionevoli”. Il presidente russo è arrivato alla Piazza Rossa di Mosca insieme ai leader di Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, ...

