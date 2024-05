Fabrizio Corona e Nicolò De Devitiis sabato 11 maggio a Ravenna

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tutto pronto per l’evento letterario di11in compagnia diDe(programma tv “Le Iene” su Italia 1). Tra due giorni, a partire dalle ore 17 presso la suggestiva location del Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano (frazione Comune di), si terrà un interessante appuntamento con i due noti personaggi. Durante l’evento Depresenteranno il libro delle Signore Apostoli Monti “Mamma giustizia sa quello che fa”. Un’avventura letteraria appassionata e appassionante, concernente quello che viene definito – all’interno del volume – come ‘Fenomeno della Malagiustizia’ nel nostro paese. Non mancherà uno stuzzicante aperitivo-cena offerto dall’azienda AEmme di ...

Fabrizio Corona , noto come l’ex re dei paparazzi, ha recentemente condiviso le sue opinioni riguardo ai cambiamenti nei guadagni nel mondo della televisione e del gossip. Attraverso la sua partecipazione in vari podcast e programmi, ha ...

In molti si chiederanno, in queste settimane, i naufraghi dell’Isola dei Famosi , al netto delle buone intenzioni di riscoprire se stessi durante un percorso definito anche spirituale, quanto guadagnano per stare su un’isola sperduta? Ci pensa ...

Serie A senza Roma, Juve, Milan e Inter: il documento UFFICIALE - Serie A senza Roma, Juve, Milan e Inter: il documento UFFICIALE - Anche quest’anno il calcio nostrano ha vissuto un periodo difficile, quando fu fabrizio corona ad aprire il vaso di Pandora, parlando del problema legato ai giovani calciatori legati ad un giro ...

Melissa Satta e Carlo Beretta ancora insieme «Lei si nasconde» - Melissa Satta e Carlo Beretta ancora insieme «Lei si nasconde» - Carlo Beretta e Melissa Satta stanno insieme, prima la notte a Forte de Marmi poi la ''fuga'' in auto: ecco come stanno le cose ...

Isola dei Famosi 2019, Alda D’Eusanio Vs Fabrizio Corona: “Dovrebbe stare di più in... - Isola dei Famosi 2019, Alda D’Eusanio Vs fabrizio corona: “Dovrebbe stare di più in... - L’ultima puntata di lunedì 4 marzo de “L’Isola dei Famosi” ci ha reso testimoni di una delle più brutte pagine di tv mai scritte.