Marcello Sacchetta torna a parlare di Stefano De Martino | Io lo spazio per un amico lo trovo sempre…

(Di giovedì 9 maggio 2024) Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere alcune dichiarazioni rilasciate dal ballerino e coreografo, che per diversi anni ha fatto parte del cast del talent show show Amici di Maria De Filippi., per varie edizioni del programma ha ricoperto il ruolo di ballerino professionista e di conduttore del daytime accanto all’e collegaDe. I due sono sempre apparsi molto affiatati e in più occasioni si sono mostrati insieme anche al di fuori dell’orario lavorativo, ma da quandoè approdato in Rai eha lasciato il programma per dedicarsi ad altro progetti lavorativi i rapporti tra i due sembrano essersi raffreddati., infatti, rispondendo ad alcune domande dei fan, ...

Il mese scorso rispondendo alle domande dei follower, Marcello Sacchetta ha rivelato che Stefano De Martino non risponde più alle sue chiamate: “L’ho chiamato, ma non ha più risposto. Ora quindi aspetto che mi telefoni lui. Poi vi dirò se siamo ...

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Marcello Sacchetta storico amico di Stefano De Martino oggi è deluso dall'amicizia: “Io per un amico trovo tempo”. | Articolo originale scritto da MisterMovie.it - ...

L'ex ballerino professionista di Amici , Marcello Sacchetta , chiarisce una volta per tutte il rapporto che lo lega al collega Stefano De Martino.

Stefano De Martino sempre ‘latitante’: Sacchetta vuota il sacco - Stefano De Martino sempre ‘latitante’: sacchetta vuota il sacco - Il danzatore è tornato a rilasciare delle dichiarazioni in merito al rapporto con Stefano De Martino che è sempre 'latitante' ...

Amici, Marcello Sacchetta vuota il sacco: "Stefano De Martino Io il tempo per un amico lo trovo, ecco cosa mi manca di lui" - Amici, marcello sacchetta vuota il sacco: "Stefano De Martino Io il tempo per un amico lo trovo, ecco cosa mi manca di lui" - L'ex ballerino professionista di Amici, marcello sacchetta, chiarisce una volta per tutte il rapporto che lo lega al collega Stefano De Martino.

Marcello Sacchetta deluso da Stefano De Martino: “Io per un amico trovo tempo” - marcello sacchetta deluso da Stefano De Martino: “Io per un amico trovo tempo” - marcello sacchetta spiega cos'è successo con l'amico (ex) Sembrava una delle amicizie più solide del mondo dello spettacolo e invece anche Stefano De ...