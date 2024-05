Amici - Alfonso Signorini in studio | svelato il motivo Il video

(Di giovedì 9 maggio 2024) In alto ilcon la comunicazione diDurante la puntata del daytime diandata in onda su Canale 5 ieri, martedì 7 maggio, gli allievi del programma hanno avuto una sorpresa speciale. Anzi due. La prima ha riguardato direttamente i cantanti e i ballerini, che hanno...

Amici , dal daytime di mercoledì 8 maggio. Una lezione speciale con Alfonso Signorini : ecco la sua proposta ai semifinalisti Amici , mercoledì 8 maggio è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime. Tra nuove prove e nuove sfide ...

Dopo aver lanciato agli allievi di Amici 23 un guanto di sfida su La Bohème di Puccini, Alfonso Signorini si è recato in studio per ascoltare le loro proposte. Ecco cosa è successo!

Amici 23 Serale 2024/ Anticipazioni registrazione 12 maggio, eliminato e finalisti: Mida fuori dalla finale - amici 23 Serale 2024/ Anticipazioni registrazione 12 maggio, eliminato e finalisti: Mida fuori dalla finale - Eliminato amici 2024, anticipazioni registrazione semifinale 12 maggio: chi sono i finalisti e chi va al ballottaggio del serale amici 23

EUROPEE: D’ALFONSO, “BALLONE SI IMMAGINA NEL CONSIGLIO UE, INTANTO IL PADRE SCRIVE AI DIPENDENTI” - EUROPEE: D’alfonso, “BALLONE SI IMMAGINA NEL CONSIGLIO UE, INTANTO IL PADRE SCRIVE AI DIPENDENTI” - Lo scrive in una nota il deputato Pd Luciano D’alfonso: “Scherzi a parte ... ha rivolto all’organico aziendale per ‘impegnarsi fattivamente nel coinvolgere parenti e amici per creare quella massa ...

Melissa Satta, beccata ancora una volta insieme a Carlo Beretta: “Sono più che amici” - Melissa Satta, beccata ancora una volta insieme a Carlo Beretta: “Sono più che amici” - Sembra proprio che tra Melissa Satta e Carlo Beretta ci sia qualcosa che va oltre la semplice amicizia. I due, infatti, sono stati nuovamente beccati ...