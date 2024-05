Cellino | É il Brescia di Maran - mi piace per tanti motivi Con BALOTELLI sono io ad avere sbagliato C’è una cosa della Serie B che andrebbe ABOLITA

Il presidente del club lombardo: "Si sono avvicinate persone europee e extraeuropee" ROMA - "Non ho un compratore adatto per Brescia sotto mano. E non sono focalizzato a venderlo. Poi se nel futuro prossimo dovesse comparire qualcuno intenzionato ...

Calcio: dalla C ai play off e ora il presidente Cellino sogna la serie A - Calcio: dalla C ai play off e ora il presidente cellino sogna la serie A - le dichiarazioni del presidente cellino alla Gazzetta dello Sport ... Credere nella Serie A Certo! brescia e il brescia hanno potenzialità per stare lì, meritano la Serie A“.

Calcio: Brescia. Cellino "Non sono focalizzato a vendere, credo nella A" - Calcio: brescia. cellino "Non sono focalizzato a vendere, credo nella A" - Ma non vendo al primo che passa. ..". Così, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', il presidente del brescia Massimo cellino, in vista della settima partecipazione della squadra lombarda, ...

Brescia, un punta verrà riscattata - brescia, un punta verrà riscattata - brescia, un punta verrà riscattata cellino ha tutte le intenzioni di rinforzare la rosa per la prossima stagione. Al club delle Rondinelle è piaciuto tantissimo il rendimento di Borrelli tanto che ha ...