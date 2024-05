Baronissi - scoperte lettere del 1944 di un giovane militare

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ricercare la felicità o la gioia piena, come sottolineato nei Vangeli, deve essere il focus dell’uomo che ha nell’amore l’unico sentimento che può resistere negli anni, anche in un’epoca caratterizzata da un clima di grande incertezza per i conflitti in essere. Oggi nel 2024 con due crisi in corso in Medio Oriente e tra Russia e Ucraina come nelquando stava per concludersi la seconda Guerra Mondiale. Non a caso, quindi, sono questi i due anni protagonisti di una delle tante storie d’amore sotto forma epistolare., quelle che emergono dopo 8 decenni grazie al lavoro di ricerca di Fra Maurizio Pianta. Il Frate, che coordina l’archivio dei Frati del convento “Santissima Trinità” di, mentre stava cercando altro, si è imbattuto casualmente in questeche erano nella cartella personale di ...