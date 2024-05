Chi l’ha visto - nessuna notizia da Franco Bonzi raggirato dalla finta Dua Lipa L’avvocato | Bisogna avere delle risposte e non solo sulla truffa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Federica Sciarelli, durante l’ultima puntata di “Chi”, è tornata sul misterioso caso dida unaDuae scomparso da Milano. Per ora le indagini hanno scoperto che il titolare della PostePay, doveversava il denaro, portano a un uomo del catanese noto come “Cubista Mizuno”. Quest’ultimo però nega di essere coinvolto in questa vicenda. Inoltre l’uomo scomparso avrebbe versato una somma consistente in Bitcoin. Non si conosce ad oggi chi fosse il destinatario. Il fratelloè intervenuto in diretta: “C’è qualcuno che finge di essere Duae lo cattura. L’estate del 2023 io già lo sapevo. Lui era già avanti con la relazione. Ma non si sa se sia una donna o un uomo. ...