Madonna di Trevignano | parla il marito di Gisella Cardia | “In casa sono apparse cinque croci di sangue e scritte in aramaico”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Non solo lacrime, apparizioni e stigmate sulle mani e sui piedi. Ora anche dei segni divini sul muro come dellediin. Sarebbero solo alcuni dei segni divini comparsi sul muro della presunta veggente diRomano, il piccolo paese laziale vicino al lago di Bracciano, che da settimane è alla ribalta nazionale. A mostrare direttamente questi presunti segni divini è ildinella puntata di Pomeriggiodel 29 marzo. Un video li metterebbe in evidenza e, secondo l’uomo,da ricondurre alla lacrimazione e alle apparizioni della stessaalla moglie. “Alle 12:15 dell’8 maggio 2016 – afferma l’uomo al programma di Canale 5 – ...

commenta 'Una teglia per quattro persone è bastata per sfamarne 25'. Sono parole di Gisella Scarpulla , la presunta veggente delladi: in un'intervista con Alberto Caccialanza , studioso dei messaggi mariani, aveva parlato di un presunto miracolo avvenuto nella sua abitazione. Nel filmato, mostrato a 'Mattino ......per chiedere alla sua opinionista a Pomeriggio 5 cos'è successo durante la sua visita a...avuto l'opportunità di avvicinarsi neppure alla teca dove sta la presunta statuina della...Croci di sangue e scritte in aramaico . Sarebbero alcuni segni divini apparsi sul muro di casa di Gisella Cardia, la veggente che dice di parlare con ladi. A mostrarli è il marito della donna in un video mostrato nella puntata del 29 marzo di ' Pomeriggio Cinque '. ' Il 7 maggio 2016 sono apparse sul muro due croci di sangue ', ...

