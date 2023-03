Lewis Hamilton non avrà più l’aiuto di Angela Cullen nel paddock della F1 (Di giovedì 30 marzo 2023) Alla vigilia del Gran Premio dell’Arabia Saudita, Hamilton ha annunciato che lui e la sua alleata di lunga data in Formula 1, Angela Cullen, non lavoreranno più insieme. Lewis Hamilton ha dato un nuovo aggiornamento su chi potrebbe sostituire la sua fisioterapista e alleata di lunga data Angela Cullen dopo la sua partenza dal paddock della Formula 1. Perchè Angela Cullen non lavora più con Hamilton? Due settimane fa, il campione della Mercedes ha annunciato che la Cullen aveva lasciato il suo ruolo dopo sette anni di collaborazione. Oltre al ruolo di fisioterapista, la Cullen era anche la confidente di Hamilton ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 marzo 2023) Alla vigilia del Gran Premio dell’Arabia Saudita,ha annunciato che lui e la sua alleata di lunga data in Formula 1,, non lavoreranno più insieme.ha dato un nuovo aggiornamento su chi potrebbe sostituire la sua fisioterapista e alleata di lunga datadopo la sua partenza dalFormula 1. Perchènon lavora più con? Due settimane fa, il campioneMercedes ha annunciato che laaveva lasciato il suo ruolo dopo sette anni di collaborazione. Oltre al ruolo di fisioterapista, laera anche la confidente di...

