Insieme alla giornalista di iO Donna, Michaela K. Bellisario. Perfetto per il ponte del 1 giugno (Di giovedì 30 marzo 2023) Da tre anni l'Arbatax Park Resort in Sardegna è considerato il "miglior eco resort del mondo" stando ai World Travel Awards, gli oscar del turismo. Un premio, una garanzia. Per questo iO Donna ha scelto questo angolo di terra e mar nell'Ogliastra per proporre un viaggio yoga all'insegna del benessere dal 31 maggio al 4 giugno. Yoga in Sardegna con iO Donna guarda le foto Yoga in Sardegna con iO Donna Arbatax Park Resort è una penisola di 60 ettari di natura incontaminata. Un luogo speciale e magico, dove una vacanza diventa ...

