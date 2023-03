I Nuovi Personaggi di Un Passo dal Cielo (Di giovedì 30 marzo 2023) Marco Rossetti e Giusy Buscemi (ph Ekunenka) Via Daniele Liotti, che a sua volta era subentrato a Terence Hill, inizia l’era di Giusy Buscemi ad Un Passo dal Cielo. E’ lei, nei panni di Manuela Nappi, la protagonista della settima stagione, insieme a Enrico Ianniello che interpreta suo fratello. Accanto a Manuela, tra le Dolomiti, orbiteranno altri Nuovi Personaggi. Scopriamo chi sono. Un Passo dal Cielo 7: i Nuovi Personaggi Manuela Nappi (interpretata da Giusy Buscemi) Quando la vediamo sfrecciare su una motocicletta, stentiamo a riconoscere Manuela Nappi (30). La ragazza che abbiamo lasciato alla fine della scorsa stagione ora è adulta: promossa ispettrice, ha lavorato sul campo ed è diventata una poliziotta tutta d’un pezzo, esperta in ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 marzo 2023) Marco Rossetti e Giusy Buscemi (ph Ekunenka) Via Daniele Liotti, che a sua volta era subentrato a Terence Hill, inizia l’era di Giusy Buscemi ad Undal. E’ lei, nei panni di Manuela Nappi, la protagonista della settima stagione, insieme a Enrico Ianniello che interpreta suo fratello. Accanto a Manuela, tra le Dolomiti, orbiteranno altri. Scopriamo chi sono. Undal7: iManuela Nappi (interpretata da Giusy Buscemi) Quando la vediamo sfrecciare su una motocicletta, stentiamo a riconoscere Manuela Nappi (30). La ragazza che abbiamo lasciato alla fine della scorsa stagione ora è adulta: promossa ispettrice, ha lavorato sul campo ed è diventata una poliziotta tutta d’un pezzo, esperta in ...

