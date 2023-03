The Handmaid’s Tale: lo showrunner lascia la serie, si dedicherà al sequel The Testaments (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo showrunner principale dello show, Bruce Miller, ha deciso di lasciare lo show per dedicarsi all'adattamento del romanzo sequel di Margaret Atwood. Come riportato da Deadline, poco prima dell'inizio della produzione dell'ultima stagione di The Handmaid's Tale, lo showrunner Bruce Miller ha deciso di fare un passo indietro e lasciare le redini a qualcun altro. Questo per dedicarsi all'adattamento del romanzo sequel di Margaret Atwood, The Testaments. Eric Tuchman e Yahlin Chang, produttori esecutivi e sceneggiatori della serie, sono stati promossi a co-showrunner principali. La notizia è arrivata dopo che Hulu ha rinnovato la serie con Elisabeth Moss per una sesta e ultima stagione. Mentre Tuchman e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023) Loprincipale dello show, Bruce Miller, ha deciso dire lo show per dedicarsi all'adattamento del romanzodi Margaret Atwood. Come riportato da Deadline, poco prima dell'inizio della produzione dell'ultima stagione di The Handmaid's, loBruce Miller ha deciso di fare un passo indietro ere le redini a qualcun altro. Questo per dedicarsi all'adattamento del romanzodi Margaret Atwood, The. Eric Tuchman e Yahlin Chang, produttori esecutivi e sceneggiatori della, sono stati promossi a co-principali. La notizia è arrivata dopo che Hulu ha rinnovato lacon Elisabeth Moss per una sesta e ultima stagione. Mentre Tuchman e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lovelyanimehd : The Handmaid's Tale 6: Bruce Miller rinuncia al ruolo di showrunner per occuparsi di The Testaments - AmazonHelp : @closetoJu Ciao! 'Giampaolo Sgura: Black & White' sarà disponibile a breve, mentre per la quinta stagione di The Ha… - SurvivedShows : C'è un cambio di guardia nel dietro le quinte di Gilead. Lo showrunner di The Handmaid’s Tale, Bruce Miller, che ha… - SurvivedShows : C'è un cambio di guardia nel dietro le quinte di Gilead. Lo showrunner di The Handmaid’s Tale, Bruce Miller, che ha… - aleparty82 : @DonnaRoma71 @MedicinePop @LaBombetta76 OP si è giusto perso 300/400 cose di the Handmaid's tale, ma proprio appena eh -

The Handmaid's Tale: lo showrunner lascia la serie, si dedicherà al sequel The Testaments Come riportato da Deadline, poco prima dell'inizio della produzione dell'ultima stagione di The Handmaid's Tale , lo showrunner Bruce Miller ha deciso di fare un passo indietro e lasciare le redini a qualcun altro. Questo per dedicarsi all'adattamento del romanzo sequel di Margaret Atwood, ... The Handmaid's Tale 6: Bruce Miller rinuncia al ruolo di showrunner per occuparsi di The Testaments Bruce Miller ha rinunciato al ruolo di showrunner della serie The Handmaid's Tale per concentrarsi sullo sviluppo di The Testaments . L'ultima stagione della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood avrà quindi alla guida Eric Tuchman e Yahlin Chang, già nel ... The Handmaid's Tale, lo showrunner Bruce Miller si dimette prima dell'ultima stagione The Handmaid's Tales si sta avvicinando al suo ultimo glorioso canto del cigno. Ma questo, però, non la mette al riparo da colpi di scena imprevedibile. L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda l'... Come riportato da Deadline, poco prima dell'inizio della produzione dell'ultima stagione diTale , lo showrunner Bruce Miller ha deciso di fare un passo indietro e lasciare le redini a qualcun altro. Questo per dedicarsi all'adattamento del romanzo sequel di Margaret Atwood, ...Bruce Miller ha rinunciato al ruolo di showrunner della serieTale per concentrarsi sullo sviluppo diTestaments . L'ultima stagione della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood avrà quindi alla guida Eric Tuchman e Yahlin Chang, già nel ...Tales si sta avvicinando al suo ultimo glorioso canto del cigno. Ma questo, però, non la mette al riparo da colpi di scena imprevedibile. L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda l'...