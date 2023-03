Terremoto Centro Sud Italia: paura a Napoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una violenta scossa di Terremoto è stata avvertita nel Centro e Sud Italia, grande paura a Napoli. paura nella notte nel Centro e sud Italia per una violentissima scossa che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una violenta scossa diè stata avvertita nele Sud, grandenella notte nele sudper una violentissima scossa che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amazememalik : avete sentito una scossa di terremoto? abito a Napoli centro, l’abbiamo avvertita anche pesantemente - LookAtRey_ : Amici del centro/sud Italia, tutto ok? #terremoto - nina_1_7_ : Certo che un terremoto al centro Italia che smuove Puglia,Campania e non solo deve essere stato bello forte....mi s… - BullaInterista : Terremoto al centro Italia, ragà tutto ok? - solounastella : RT @essecia: Forte scossa di terremoto avvertita poco fa in Centro Italia e Campania e Puglia. Epicentro sembra in Molise zoma Campobasso.… -