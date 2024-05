Al Diocesano aspettando la Santa Crus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Oltre cent’anni di storia in mostra al Museodi Brescia, in attesa di rivivere dopo dodici anni ladi Cerveno. Sarà ospitata fino al 12 maggio nel ““ la mostra dedicata alla manifestazione dei cervenesi che ha importanti connotazioni folcloristiche, artistiche, storiche e religiose per il forte legame al Santuario della Via Crucis di Cerveno. Nel “Sacro Monte“ sono disposte quattordici cappelle popolate da 198 statue lignee a grandezza naturale, scolpite da Beniamino Simoni e da Andrea Fantoni che, con straordinaria forza espressiva, rappresentano le quattordici stazioni della Via Crucis. Domenica 26 maggio alle 14,30 e poi il 2 giugno alle 3 – in un suggestivo percorso notturno e all’alba – si terrà la2024, dopo dodici anni di attesa, due anni ...