Zuccarini presenta lista e sede | Tutti appassionati e competenti

(Di domenica 5 maggio 2024) di Professionisti, imprenditori e anche alcuni esponenti con un forte attivismo nel mondo della quintana. Persone che hanno deciso di scendere in campo per appoggiare il secondo mandato di Stefano. C’è tutto questo nellacivica ‘Stefanosindaco’,ta ieri con l’inaugurazione della. Unanon collegata neanche al civismo regionale, di persone "che hanno voluto mettere in prima persona a sostegno del sindaco, di quanto fatto e di quanto dovrà fare", è stato detto. "Nel simbolo – ha ribadito il sindaco– c’è il torrino e ci sono elementi identificativi della città. Unadi appoggio che basa la sua forza sul valore delle persone che la compongono. Non c’è una storia ma la volontà di dare appoggio ...

