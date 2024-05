LIVE Trento-Jastrzebski - Finale Champions League volley 2024 in DIRETTA | i dolomitici sfidano i polacchi per il titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladelladimaschile tra Itas Trentino eWegiel. E’ un’Itas Trentino ferita quella che si appresta ad affrontare ladiad Antalya contro la squadra polacca. Ildi stagione in Italia ha lasciato a bocca asciutta e senza parole e soprattutto senza trofei la squadra che aveva dominato la regular season e, dopo due partite della sfida di semicontro Monza, sembrava lanciatissima verso ladove, come da pronostico, si sarebbe dovuta giocare lo scudetto contro Perugia. Qualcosa, sul più bello, si è inceppato nella squadra di ...