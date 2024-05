Da Mosca a Palermo - la lotta alle mafie è su scala europea

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Caterina Chinnici (foto) spera nel triplete. La magistrata siciliana, 69 anni, figlia di Rocco Chinnici, consigliere istruttore assassinato dalla mafia nel 1983, punta per la terza volta all’Europarlamento. Le prime due volte era capolista del Pd, ora si presenta come capolista di Forza Italia. Quali sono i punti di forza che possono convincere gli elettori del collegio Isole a votarla? "Sono i temi su cui lavoro in Europa da dieci anni. Ovvero giustizia, sicurezza,alla criminalità, tutela dei giovani, delle donne, dei bambini. Mi candido per dare continuità all’impegno avuto finora nel Parlamento europeo. Soprattutto sul fronte dellae al riciclaggio su cui mi sono occupata a lungo per arrivare a una normativa organica e molto avanzata". Lesono diventate sempre ...