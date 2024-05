Schiavi del calcio e dei concerti Le notti d’inferno vicino allo stadio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Traffico caos, mancanza di posti auto e rumori infernali. Chi vive attorno, il cuore del quartiere di Campo di Marte, le idee su cosa farebbe nel caso diventasse sindaco lo sa bene. "Bisogna assolutamente gestire gli eventi, che sono tanti, tantissimi. In media parliamo di trenta iniziative per un totale di trenta giorni che equivalgono a un mese della nostra vita". E’ chiaro Fabrizio Alberti che è nato e cresciuto a Campo di Marte. "Tra campionato, coppe italiane ed europee enoi non viviamo più – riprende -. Bisogna assolutamente trovare delle soluzioni considerando che gli effetti sulla nostra quotidianità sono devastanti: a volte dopo una giornata di lavoro non possiamo nemmeno tornare a casa, visti i divieti. Né con i nostri mezzi e né con quelli pubblici". Chiara Giovannini, anima della pagina Facebook ...