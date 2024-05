Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi | orari 5 maggio - t - streami -g, ordine di rotazi -ne, italiane in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024)domenica 5va in scena la quarta e ultima giornata di gare aglidifemminile. Si conclude la rassegna continentale alla Fiera di Rimini con la disputa dell’attesissima finale a squadre seniores e con le finali di specialità juniores. Si incomincerà alle ore 10.00 con gli atti conclusivi sui singoli attrezzi riservate alle under 16, mentre alla ore 15.00 scatterà laregina di questa manifestazione. L’Italia insegue il terzo trionfo con la squadra dopo quelli del 2006 e del 2022: Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Elisa Iorio saranno le grandi favorite della vigilia, ma non dovranno sottovalutare la Gran Bretagna. Tra le piccole, invece, riflettori puntati su Giulia Perotti, Emma Fioravanti, Benedetta Gava ...