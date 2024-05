Imprigionato in città Pierangelo Bolis sequestrato a 17 anni e tenuto in una baracca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Con la Legge numero 575 del 31 maggio 1965, l’istituto del soggiorno obbligato viene esteso a chi è indiziato di appartenere ad associazioni mafiose. L’obiettivo sarebbe quello di allontanarli dal contesto di origine e inserirli in realtà diverse, ritenute immuni rispetto al fenomeno mafioso. Non sarà così. La scelta si rivela controproducente. Decine di esponenti di mafia e ‘ndrangheta si ritrovano al Nord. E ristrutturano le cellule delle mafie nel nuovo territorio. Colonizzandolo. Secondo lo studioso Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti di criminalità organizzata, il soggiorno obbligato fu tra le cause che determinarono l’arrivo dei mafiosi nel centro-nord. Senza peraltro far sparire la mafia dal Sud. In Lombardia tra il 1961 e il 1972 vengono confinati 372 sospetti mafiosi. In Lombardia, secondo alcuni studi riportati dai giornali, "è la provincia di Bergamo a contare il ...