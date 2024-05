Insegnante di ballo sparita nel Chietino | ritrovata - sta bene

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Fumata bianca questa volta. Al sesto giorno di ricerche è stataviva Milena Santirocco, 54 anni,die di fitness di Lanciano, in provincia di Chieti, scomparsa da domenica scorsa, 28 aprile, dopo essere andata al termine del pranzo con i figli, al mare a Torino di Sangro. La donna è statain tarda serata, in buona salute e una volta portata in commissartiato ha ripreso contatto con i familiari. Al momento non sono noti i motivi dell’allontanamento. Le ricerche, in seguito una riunione tenuta l’altra sera in Prefettura, da ieri si erano concentrate sempre sulla Costa dei Trabocchi, nel, ma qualche chilometro più a sud. Le ricerche si sono svolte controllando centinaia di ettari di boscaglia e battendo la costa dove la donna aveva scattato le ultime foto ...