Patto con Vie francigene Il turismo cambia marcia

(Di domenica 5 maggio 2024) Il futuro è nellento. L’ente locale ha deliberato formalmente di aderire all’Associazione europea vie, che promuove il cammino dei romei tracciato dal vescovo Sigerico. Un itinerario che attraversa il Lodigiano, fino a San Rocco al Porto, per poi arrivare nel Piacentino. Lo fa passando da Orio Litta, Senna Lodigiana, Guardamiglio e appunto, il territorio sanrocchino. L’associazione agevola illento, valorizzando i territori che ne fanno parte e promuovendoli, per favorire pellegrinaggi e una diversa tipologia di vacanze che, negli ultimi anni, sembra aver preso piede. L’adesione del Comune di San Rocco Al Porto all’Associazione Europea delle Vie(Aevf) è avvenuta in qualità di socio ordinario. L’amministrazione comunale ha quindi deliberato l’impegno di spesa, per l’anno 2024, ...

