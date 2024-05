Chi ha commesso questo gesto ha infangato il ricordo di Samu

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Sdegnata la reazione di Stefania Berti alle scritte apparse sui muri del cimitero, che hanno tirato in ballo il nome del maritoele Del Ministro, di cui solo l’altro ieri erano state celebrate le esequie. "ele credeva fermamente nella scienza – afferma –. Sapeva che non sempre offre risposte e soluzioni, ma è l’unica strada percorribile dalle persone razionali e intelligenti di fronte a certi problemi. La superstizione, le false fedi, i fanatismi e la sciocca credulità non gli appartenevano, come non appartengono a me. Non ci è mai importato niente di cosa ci fosse dentro i vaccini, che è ciò che sembra preoccupare di più i no vax. Nei mesi terribili del Covid il suo pensiero non era per se stesso, ma per le persone intorno a noi che bisognava proteggere". "La persona che ha imbrattato il muro del cimitero dove riposa – prosegue Stefania nel ...