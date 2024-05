Tiro con l’arco oggi - Preolimpico europeo 2024 | orari 5 maggi - program -a, -tv, strea -ing, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) I Giochi Olimpici di Parigisono sempre più vicini ed è ormai entrato nel vivo il processo di qualificazione a cinque cerchi delcon. Quest’, domenica 5o, va in scena a Essen (in Germania) la prima delle due giornate del, torneo continentale che mette in palio 3 quote olimpiche individuali per genere. L’Italia, già certa di uno slot individuale femminile grazie al bronzo di Chiara Rebagliati agli European Games, partecipa alla manifestazione solamente con gli uomini (ancora a bocca asciutta). Al via Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, tutti alla ricerca del miglior risultato possibile (basta che il migliore dei nostri portacolori venga preceduto nella classifica finale da rappresentati di al massimo due ...