Lino Vairetti - il volto dipinto di cinquant’anni di rock

(Di domenica 5 maggio 2024) Da più di mezzo secolo il verodi, per chi conosce gli Osanna, non è quello che ha mostrato tutti i giorni ai suoi studenti del liceo artistico né quello con cui presenta le sue opere alle mostre di grafica e pittura, ma è la faccia dipinta del frontman, dell’autore dei testi nonché unico sopravvissuto tra i fondatori di un gruppo che ha fatto la storia delprogressivo italiano. Gli Osanna esordirono al Festival di Caracalla nel 1971 e risorsero nel ’99 dopo una interruzione ventennale per non fermarsi più fino a scrivere l’ultimo capitolo ad aprile scorso, con la messa in scena dell’opera‘Palepoli’ al Teatro Trianon Viviani di Napoli. I volti dipinti e i sai colorati degli Osanna sono un fotogramma emblematico dell’Italia tra il Sessantotto e gli anni di piombo. Come ...