Tredici repubbliche per altrettanti ebrei La politica dell’infelicità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Notte senza stelle, nubi scure, nave in balia della tempesta. All’improvviso, uno schianto: acqua dappertutto, ipasseggeri,, dodici uomini e una donna, sono sommersi dai flutti. La vita sembra dileguarsi. Rinvengono infine, sdraiati su una distesa di sabbia: ma non sanno dove sono. Di certo è un’isola, lontana da tutto e tutti. Splende il sole, cinguettano gli uccellini. I novelli Robinson Crosue dovranno sbrigarsela da soli. Discutono. Litigano. In che direzione andare? cosa mangiare? dove dormire?opinioni, inconciliabili. Come battezzare l’isola? Ancoraproposte, una a testa. I naufraghi si nutrono di banane e noci di cocco; ma il tempo passa, e perdono la speranza di ritornare sulla terraferma: si stabiliranno sull’isola per sempre. Bisognerà costruire una vera vita civile: ...