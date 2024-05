Ex assessora Pd col centrodestra La coppia che sposò le vieta la foto

(Di domenica 5 maggio 2024) Il 20 agosto 2016 l’unione civile tra Marco e Fabrizio, entrambi dipendenti comunali, fu la prima nella storia di Forlì. "Sono particolarmente emozionata, perché sono amici carissimi", disse allora l’incaricata della celebrazione, con tanto di fascia tricolore, Sara Samorì. Una delle immagini di quel giorno è saltata fuori pochi giorni fa, sulla pagina Facebook dell’ex, impegnata nella campagna elettorale per le amministrative, con il simbolo di una lista civica. Ma gli sposi non l’hanno presa bene. Motivo? Il cambio di casacca della loro ‘celebrante’. Sara Samorì ha fatto parte, infatti, dell’ultima giunta di centrosinistra di Forlì, fino al 2019, con il Pd. Dopo l’elezione di Elly Schlein a segretaria è uscita dal partito, passando ad Azione. Che – questa è una delle particolarità della storia – in città appoggia il ...

