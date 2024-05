Stop in anticipo ai bus turistici e ai mezzi pesanti sulla Regina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Da lunedì 13 maggioai busie aiStatale. Un provvedimento che entrerà in vigore inrispetto ai programai e che è stato annunciato ieri durante il sopralluogo al cantiere della variante a Colonno. A renderlo pubblico è stato il prefetto Andrea Polichetti durante l’incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in compagnia dell’assessore regionale Alessandro Fermi. L’ordinanza è stata anticipata per affrontare con urgenza le sfide legate al traffico e garantire una migliore qualità della vita per i residenti e i visitatori della zona. I lavori della variante che erano stati interrotti, riprenderanno dalla prossima settimana, dopo lpintervento del ministero che ha affidato ad Anas il compito di sostenere ...