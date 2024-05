Costretti a tagliare alberi piantati male

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Riqualificazione da 740mila eu ro del parco Dopolavoro sempre più nel mirino per lo spreco di denaro publico. Il Comune deve fare i conti con criticità emerse dai lavori effettuati,di nuova piantumazione posizionati senza tenere conto delle normative vigenti. L’ente è ora costretto a intervenire per sanare il problema con il taglio delle piante che saranno in seguito sostituite con la piantumazione di una nuova siepe messa a dimora in maniera regolare. A sollevare la questione è stato il proprietario della villa confinante col parco, fanno sapere dal Comune, che ha chiesto di spostare quelle piante a pochi centimetri dalle mura di cinta, facendo riferimento a quanto previsto dalla legge che impone una distanza di almeno tre metri. "Quegli– spiega l’assessore all’Ambiente Mario Cerri – rendono impossibile la manutenzione al muro di ...