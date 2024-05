Giro d’Italia 2024 - la tappa di oggi San Francesco al Campo – Oropa | percors - ora -i, favoriti e dove vederla in TV

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 5 maggio 2024) 2adeld'Italia, ancora in Piemonte, con partenza da Sanale arrivo in quota al Santuario di. Frazione da 161 chilometri con traguardo impegnativo per una ascesa di 11 km con una media del 6%. Diretta TV in chiaro sempre su Rai Sport HD e su Rai 2. In streaming visibile a tutti su RaiPlay.